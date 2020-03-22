Крупнейшая осада Первой мировой: как русские войска взяли Перемышль

Блокаду австро-венгерской крепости Перемышль называли осадой века. Она стала одним из наиболее ярких эпизодов Первой мировой войны. Над сооружением крепости работали лучшие военные инженеры, поэтому австрийцы были уверены в своей неуязвимости. Падение крупнейшей цитадели Европы показало мощь и бесстрашие русских войск.

После раздела Польши Перемышль перешел к Австро-Венгрии. Этот город имел большое стратегическое значение, он закрывал горный перевал в Карпатах - ворота в Венгрию. Когда отношения России и Австрии стали ухудшаться, австрийцы решили возвести вокруг него мощные фортификационные сооружения.

На окружающих холмах они соорудили укрепления, которые можно было сокрушить только с помощью тяжелой артиллерии. Перемышль считался неприступным, и на то были все основания. Его надежно защищали несколько секторов обороны. Внутренний обвод крепости состоял из 18 фортов и 4 батарей, а внешний - из 15 основных фортов и 29 вспомогательных. Толщина стен достигала 3,5 метра, а плиты из стали, которыми они были дополнительно оснащены, не пробивали снаряды.

В крепости работала радиосвязь, лифты, вентиляторы. Почти все форты были электрифицированы. Находящийся в русских частях британский военный корреспондент писал, что эту крепость годами обустраивали самые талантливые военные инженеры. Они так рассчитали зоны обстрела, что артиллеристы имели точные данные обо всех точках вокруг города. Мощное освещение не оставляло ни единой возможности атаковать Перемышль ночью.

Защитники цитадели и в преддверии осады не сидели сложа руки. Они соорудили дополнительные укрепления и установили проволочные заграждения. Австрийцы были так уверены в своей неуязвимости, что заранее заказали проект барельефа в честь защитников Перемышля.

Покорить эту твердыню действительно оказалось сложнейшей задачей. 150-ти тысячный австрийский гарнизон в несколько раз превосходил русские части. Однако генерал Дмитрий Щербачев считал, что взять крепость штурмом вполне реально. Генерал Алексей Брусилов, который считался асом маневренных боев, тоже был уверен, что такая возможность есть даже при незначительной артиллерийской подготовке. Было решено идти на штурм. Атака началась 5 октября 1914 года после того, как командующий гарнизоном Перемышля Герман Кусманек фон Бургнойштэдтен отказался сдавать цитадель и капитулировать.

Австрийская пресса, видимо, недаром называла Кусманека "львом Перемышля". Генералы Щербачев и Брусилов ошиблись в своих расчетах. Попытка лобовой атакой покорить "карпатскую твердыню" провалилась, все атаки были отбиты. Сказалось отсутствие тяжелой артиллерии. Удалось взять только форт "Лисичка". Однако цена за эту победу была огромной, в боях погибли около 20 тысяч русских солдат. Уже 8 октября осаду пришлось снять. Перемышлю не удалось нанести сколько-нибудь существенный урон.

Генерал Андрей Селиванов решил применить другую тактику. Он приказал окружить крепость и взять ее измором. 23 октября Перемышль оказался в сплошном широком кольце, он постоянно подвергался артиллерийским обстрелам. Среди обломков австрийского аэроплана было найдено письмо генерала Германа Кусманека, в котором он сообщал своему руководству о русских орудиях, которые бьют настолько точно, что это буквально парализует жизнь в городе.

Гарнизон крепости неоднократно пытался прорвать блокаду, но всякий раз с большими потерями отступал на прежние позиции. Были попытки разорвать кольцо извне. Однако наступление австро-венгерских войск в Карпатах, которые должны были помочь Перемышлю, потерпело фиаско. Защитники крепости тратили драгоценные боеприпасы в постоянных стычках с русскими. В городе начался голод. Люди ели даже почтовых голубей. Вскоре вспыхнула холера. Боевой дух гарнизона постепенно падал.

Восемь русских дивизий держали блокаду Перемышля целых шесть месяцев. Они тоже были в непростом положении. Пойти на новый штурм и разгромить гарнизон русские не могли, так как их численность была в три раза меньше тех, кого они заперли в городе. Только в марте удалось доставить из-под Кронштадта мощные мортиры. Без них эффективно бомбардировать укрепления Перемышля было бесперспективно. Когда в дело вступили тяжелые пушки, судьба защитников Перемышля была предрешена.

В ночь перед капитуляцией гарнизона большая часть артиллерийских орудий в Перемышле была испорчена, мосты и форты взорваны. 22 марта 1915 года самая мощная в Европе крепость прекратила оборону и без всяких условий выбросила белый флаг. В плен сдались почти 120 тысяч солдат, в том числе комендант крепости Герман Кусманек Бугрнойштэдтен.

Особенно удивительно то, что под командованием генерала Селиванова находились не отборные части, а обычные ополченцы. Именно они, как настоящие герои, выдержали огонь крепостной артиллерии и отбили атаки хорошо обученных частей противника.

Окончание военной операции под Перемышлем позволило крупным военным силам Российской империи сосредоточиться на других направлениях. Это сражение оказало огромное влияние на весь ход Первой мировой войны. Весть о падении крепости вызвала ликование в действующей армии. В столице империи во всех церквях прошли торжественные молебны, на улицах - праздничные манифестации.