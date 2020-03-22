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Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали

"Мой друг Мистер Персиваль": белый пеликан Черное ухо

Рецензии
    22.03.2020, 23:53
Текст:   Екатерина Сосновская
В российский прокат вышел фильм "Мой друг Мистер Персиваль", ремейк семейной драмы "Мальчик и океан" 1976 года и экранизация детской повести Колина Тиле "Штормик и мистер Персиваль" 1964 года. Похоже, современный кинематограф испытывает настоящий дефицит новых историй, иначе зачем создатели вновь и вновь обращаются к историям старым? Впрочем, вопрос скорее риторический. Интереснее разбираться в том, какие изменения старые истории претерпевают в современном мире.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Книга Тиле наивна донельзя, это такой классический образчик библиотеки пионера. Его с любовью издавали в Советском Союзе вместе с Дарреллом и Бианки. Мальчик по прозвищу Штормик живет с отцом на безлюдном берегу австралийского Куронга и однажды спасает от смерти трех птенцов пеликана, один из которых впоследствии становится его лучшим другом и демонстрирует недюжий птичий ум и чудеса дрессировки вплоть до трагической развязки повести. Отношения отца и сына, противопоставление городской цивилизации и племенной культуры аборигенов, необходимость выбирать между, прости господи, самоизоляцией и возможностью дать ребенку должное образование поднимаются в книге лишь вскользь. В центре повествования - босоногий мальчишка и его приключения, полное природных радостей детство, какое маленьким белым жителям больших городов даже не снилось. Советская цензура одобряет!

Фото: kinopoisk.ru
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Старый фильм Генри Сафрана 1976 года, в принципе, всю эту атмосферу передал. Это детское кино - подзатянутое, неспешное. Только по стилистическому решению, по подбору актеров и костюмов становится понятно, что эта история - закономерный продукт 60-70-х годов прошлого века, когда западная культура вдруг осознала, какие плоды принес повсеместный прогресс, и обратилась к "природным" ценностям, породив субкультуру хиппи и "Гринпис". Друг Штормика, абориген по имени Костяной палец в исполнении Дэвида Галпилила - самый настоящий хипарь. Кстати, актера даже привлекли на эпизодическую роль в ремейке.

И вот в 2017 году австралийские киноделы решают вдохнуть в историю новую жизнь. И тут возникает две проблемы. Во-первых, в наше время никто не снимает детское кино, на смену ему пришло и плотно засело в жанровом спектре кино семейное. То есть детская приключенческая история затребовала определенной универсализации. Поэтому на радость мамам в каст взяли красавчика Джая Кортни, а на радость папам внедрили целую историю про современный хищный бизнес, который плевать хотел на экологическую обстановку в регионе и нарушение течения каких-то важных для природного равновесия грунтовых вод. Ради этого в повествование ввели Штормика в преклонном возрасте в блестящем исполнении седовласого Джеффри Раша. Его внучка - персонаж, предвосхитивший появление в медиапространстве Греты Тунберг - противостоит своему отцу, зятю постаревшего Штормика, который на протяжении года готовит опасную для экологии сделку в сфере строительства.

И здесь возникает вторая проблема ремейка. Самой по себе истории дружбы мальчика и пеликана, который благодаря долгой дрессировке (по книге) спасает нескольких человек от смертельно опасного шторма, современному искушенному зрителю мало - во всяком случае по мнению создателей "Моего друга Мистера Персиваля". Старые истории призваны провоцировать у читателей эмпатию, события в них лишены излишней драматизации с целью вызвать какие-то гиперэмоции. А кинематограф XXI века - это аттракцион гиперэмоций. Абсолютно то же самое произошло с ремейком "Хатико" 2009 года - всюду нарочитый трагизм и выдавливание у зрителей особенно сильных эмоций. По этим законам в новом фильме про Персиваля пеликан не дрессированный, а просто фантастически умный сам по себе; у мальчика погибла не только мама, но еще и маленькая сестричка и далее по списку, который мы не станем приводить во избежание спойлеров.

Фото: Предоставлено пресс-службой Каннского кинофестиваля
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Новое время также требует новой морали. Тиле бичует человеческие жестокость и безалаберность, а выводы читатель должен сделать сам, и в этом нравственная ценность детской литературы прошлого века. В эпоху фастфудов и школьниц-активисток зрителю пытаются скормить другие смыслы - даже маленькая жертва способна изменить мир людей к лучшему, напомнить им, алчным, что по-настоящему важно и ценно. Ну правда, как после этого школу ради ассамблеи ООН не прогулять?

В целом же, если не сравнивать настоящее с прошлым и не сетовать на тему того, что люди разучились (или их пытаются уверить в том, что они разучились) испытывать какие-то эмоции в отсутствие утрированных поводов, "Мистер Персиваль" - это годное семейное кино, пусть и весьма посредственное и изобилующее сценарными штампами. За всеми этими новомодными веяниями и трендами все равно просвечивает счастливое босоногое детство трогательного мальчишки на берегу океане, и передать все это создателям ремейка вполне удалось.

3.5

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