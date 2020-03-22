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Новую серию "Простоквашина" посмотрели 850 тысяч раз

Новости
    22.03.2020, 14:40
Текст:   Олег Усков

28-ю серию нового "Простоквашино" только на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" к этому моменту посмотрели уже без малого 850 тысяч раз. Из которых полмиллиона просмотров эпизод набрал за первые сутки.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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При этом стоит отметить, что история семимильными шагами убежала от оригинала и обросла сонмом свежих персонажей. Как людей, так и животных. И если вы пропустили пару-тройку эпизодов - есть шанс испытать культурный шок.

Плюс в 28-й серии - под названием "Подмена" - зрители знакомятся еще и с жителями соседней деревни - Простокашино. Теми еще затейниками. Всегда готовыми к взаимовыгодной консолидации в рамках теории разумного эгоизма.

Постановщиком эпизода стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Всего в текущем сезоне ребута намечены тридцать серий.

Ранее сообщалось о грядущих 52 новых эпизодах "Ну, погоди!".

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