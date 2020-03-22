"Реал" выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба

Мадридский "Реал" и игроки клуба выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса, скончавшегося в субботу из-за коронавируса.

Санс умер в возрасте 76 лет. Он был президентом "Реала" с 1995 по 2000-й годы. За это время "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов, хотя не побеждал в этом турнире с 1966 года.

"Руководство клуба глубоко опечалено кончиной Лоренсо Санса, - говорится в заявлении пресс-службы. - Выражаем соболезнования семье Лоренсо. Благодаря ему "Реал" продолжил вписывать достижения в историю клуба, он привел команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов".

Также свои соболезнования родным и близким Санса выразили капитан "Реала" Серхио Рамос, экс-голкипер клуба и сборной Испании Икер Касильяс и легенда клуба нападающий Рауль.

"Это печальный день для клуба, - сказал Рамос. - Выражаю соболезнования родным и близким".

"Покойся с миром, президент. Вечная память всем, кто ушел из жизни от этого смертельного вируса", - написал Касильяс.

"Покойся с миром, президент, мы никогда тебя не забудем", - написал в свою очередь Рауль.

К соболезнованиям родным и близким Санса присоединилась и Королевская испанская футбольная федерация.