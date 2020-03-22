Названы вещи, которые чаще всего забывают в поездах МЦД

С момента запуска Московских центральных диаметров пассажиры забыли в поездах более 330 вещей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Как оказалось, невнимательные пассажиры чаще всего оставляют сумки и пакеты. Но иногда случаются необычные находки. Например, банный веник, три килограмма сушеной воблы и букет тюльпанов.

Чтобы разыскать потерянные вещи нужно обратиться в дежурную часть транспортной полиции, сообщить дату и время поездки, направление, номер поезда и вагона. Звонить по телефонам: 8 (499) 264-68-34 и 8 (499) 269-71-56.