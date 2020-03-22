В больницу в Коммунарке доставили 37 человек с подозрением на COVID-19

В больницу в Коммунарке, куда привозят больных с подозрением на COVID-19, за последние сутки доставлено 37 человек.

"Поступило за сутки 37 пациентов. Находится на лечении 435 пациентов, из них с диагнозом "внебольничная пневмония" - 121, пневмоний с COVID-19 - 34", - сообщил сегодня главный врач больницы Денис Проценко.

Лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом у 74 больных, еще у 14 информация о положительном статусе пока не подтверждена.

"Больных на искусственной вентиляции легких нет ", - сообщил главный врач.