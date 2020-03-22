Видео: женские расчеты репетируют парад Победы

На базе бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области состоялись тренировки женских расчетов, которые будут участвовать в параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, для участия в параде отобраны лучшие женские расчеты из центральных областей Российской Федерации. Военнослужащие тренируются ежедневно. Они отрабатывают строевые приемы как без оружия, так и с оружием, пошереножное движение и в составе парадных расчетов.

Заниматься женщины будут от трех до восьми часов в день. Первые сводные репетиции состоятся на базе аэродрома "Балтимор" с 24 марта по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов. Руководитель общих тренировок - командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев. А 7 мая пройдет генеральная репетиция. Всего к параду привлекут более трех тысяч военнослужащих.

В пресс-службе Западного военного округа добавили, что в составе парадных расчетов будут участвовать и военнослужащие в исторической форме военных лет с винтовками Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ).