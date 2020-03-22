Два случая, подозрительных на коронавирус, выявили на Сахалине

По сообщению департамента информполитики правительства Сахалинской области, в обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования. Результаты исследования двух сахалинцев станут известны после лабораторной диагностики.

Между тем министерство здравоохранения Сахалинской области проводит комплекс мер по выявлению и нераспространению инфекции. Организованы мобильные пункты приема анализов в Хомутове и в поликлинике №2 Южно-Сахалинска. Провериться могут все желающие.

Мероприятия по выявлению коронавирусной инфекции также организованы в Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске. Там развертывают мобильные медпункты.

Напомним, в островном регионе действует режим повышенной готовности. Усиленные меры предосторожности приняты в аэропорту Южно-Сахалинска, а также в морских портах Корсакова, Пригородного, Невельска, Холмска. Там введен санитарно-карантинный контроль.

Губернатор, председатель правительства Сахалинской области контролируют ситуацию. Все необходимые средства для защиты сахалинцев и курильчан от опасного заболевания в регионе есть.