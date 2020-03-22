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22.03.2020 06:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прибывшие из Вьетнама жители Приамурья госпитализированы с температурой

Текст: Александр Филимоненко

В аэропорту Благовещенска выявлены три человека с повышенной температурой тела, прибывшие с вьетнамского острова Фукуок, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Тепловизионный контроль и медицинский осмотр пассажиров рейса, прибывшего в 21.30 21 марта, проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. На борту лайнера находился 241 человек.

"Немедленно машиной скорой медицинской помощи пассажиры с повышенной температурой доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для исследования на COVID-2019. Материалы в работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из прилетевших вьетнамским рейсом 228 человек - жители Амурской области, 13 - из Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Удмуртии. Всем пассажирам выдано постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства. Вручены памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение коронавируса COVID-19

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