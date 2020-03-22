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22.03.2020 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижегородской области еще у четырех человек подтвердили коронавирус

Текст: Яна Шамаева

В Нижегородской области еще у четырех человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По словам губернатора региона Глеба Никитина, все случаи завозные. Заболевшие ранее посещали Германию, Италию и Австрию. Сейчас врачи проверяют их круг общения.

Всего в Нижегородской области выявили семь случаев заболевания коронавирусом. Одну пациентку уже выписали, еще шесть человек лечатся в инфекционной больнице № 2 Нижнего Новгорода. Их состояние удовлетворительное, никаких осложнений нет. В ближайшее время планируют выписать еще одну пациентку.

- Мы видим, что у граждан без хронических заболеваний все протекает в легкой форме. Вместе с тем коронавирус может представлять серьезную угрозу для пожилых людей. Я призываю всех, кто вернулся в Нижегородскую область из зарубежной поездки, проявить гражданскую сознательность. Обращаюсь и к тем, у кого из-за рубежа вернулись родственники, друзья, коллеги или соседи: если ваши близкие пренебрегают мерами безопасности, то сообщите об этом на телефон "горячей линии" - 250-94-03. Легкомыслие в данном вопросе просто недопустимо, - сказал Глеб Никитин.

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