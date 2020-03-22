В Саратове при перекладке трубопровода нашли тело женщины

В Саратове следователи проверяют обстоятельства смерти неизвестной женщины, тело которой было обнаружено коммунальщиками при перекладке труб. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Утром 21 марта рабочие, занимавшейся прокладкой труб на Сокурском тракте в Саратове, нашли в двухстах метрах от дороги останки тела женщины.

Следователи осмотрели место происшествия. Эксперты сделали вывод, что тело женщине пролежало на улице не менее двух-трех месяцев. Выясняется личность погибшей, назначено судебно-медицинское исследование.