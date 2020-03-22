В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Пожар захватил уже несколько построек расположенных рядом фермерских хозяйств. В результате пострадал пастух, которому оказывают медицинскую помощь.

В тушении огня участвуют 30 человек, это не только пожарные и горноспасатели, но также работники угольного разреза и сотрудники муниципалитета. Привлечено 11 единиц техники.

Ликвидация возгорания осложняется сильным ветром.