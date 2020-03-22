В Мурманске военные получили ранения после взрыва боеприпасов

Под Мурманском на складе ракетно-артиллерийского завода произошел взрыв. Ранения получили пять человек.

Взрыв случился в микрорайоне Росляково, сообщили ТАСС в экстренных службах. По предварительной версии, ЧП произошло из-за нарушений при обращении с боеприпасами. На этом складе хранятся снаряды разного калибра.

В пресс-службе Северного флота подтвердили, что взрыв произошел из-за несоблюдения правил безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. Ранены пятеро военнослужащих. Их жизни ничто не угрожает.

Проводится служебное расследование.