В Петербурге умер известный хореограф Николай Боярчиков

В Петербурге на 85-м году жизни скончался автор балетов "Ромео и Джульетта" и "Слуга двух господ", народный артист России Николай Боярчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста регионального отделения Союза театральных деятелей Елену Амербекян.

Известно, что Николай Боярчиков скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Днем его госпитализировали, он скончался в медицинском учреждении.

Николай Боярчиков родился в Ленинграде, во время блокады он уехал с матерью в эвакуацию в Пермь. После окончания войны вернулся, но связь с Пермью сохранил. После окончания Ленинградского хореографического училища и успешной работы в Ленинградском Малом театре оперы и балета он уехал в Пермь, где возглавил Театр оперы и балета имени Чайковского.

Впоследствии Боярчиков вернулся в Ленинград и долгие годы проработал в качестве художественного руководителя Малого театра оперы и балета. Сейчас он называется Санкт-Петербургский театр оперы и балета имени Мусоргского.

Боярочников стал автором 17 оригинальных балетов, также он подготовил интерпретации семи классических балетов, ставил танцы к операм.