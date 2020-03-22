СМИ: Биатлонист Логинов заработал за сезон более 120 тысяч евро

Раскрыт размер призовых российского биатлониста Александра Логинова за сезон 2019/20.

По информации BiathlonStats, Логинов заработал за отчетный период 120,9 тысячи евро. По этому показателю он занимает первое место среди россиян и седьмое в мире.

Больше остальных заработал норвежец Йоханнес Бе (320,8 тысячи евро). В топ-3 попали также два представителя Франции - завершивший карьеру Мартен Фуркад (268,8 тысячи) и Кентен Фийон-Майе (218,2 тысячи).

Что касается женщин, то в этом рейтинге лидирует норвежка Тириль Экхофф (243,3 тысячи евро). С учетом побед на эстафетах она опередила обладательницу Кубка мира итальянку Доротею Вирер (239,7 тысяч евро). Тройку замкнула еще одна норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн (195,6 тысячи).