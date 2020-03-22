Три вопроса американскому правительству

На днях руководитель института фармакологических исследований имени Марио Негри, известный итальянский ученый-медик Джузеппе Ремуцци, отвечая на вопрос ведущего Национального общественного радио США (NPR), отметил, что неизвестный вирус, вызывающий пневмонию, симптомы которого во многом напоминают COVID- 19, появился в Италии еще в ноябре-декабре прошлого года. По его словам, уже тогда у пожилых пациентов появилась подобная пневмония. Это значит, что еще до вспышки эпидемии в Китае этот вирус, возможно, начал распространяться на территории Ломбардии.

Как сообщается на сайте Nine News Australia, 20 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в интервью отметил, что примерно 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения за границей, либо контактов с теми, кто заразился за пределами страны. Подавляющее большинство случаев заболевания в Австралии было привезено из США. В сообщении также отмечается, что у США нет достаточного количества тестов на коронавирус, это означает, что фактическое число случаев заражения в США за последние несколько недель, может быть гораздо больше, чем говорят об этом официальные данные.

В настоящее время сомнений в правдивости США становится всё больше и больше. В связи с этим правительству США необходимо дать своему народу, а также жителям других стран ясные ответы на три вопроса, касающиеся эпидемии.

Во-первых, по последним подсчетам Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, с начала сентября 2019 года, когда в стране начался сезонный грипп, более 30 миллионов американцев подхватили инфекцию, количество погибших тогда превысило 20 тысяч человек. На днях глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберт Редфилад публично сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при вскрытии обнаружился коронавирус. Возникает вопрос, сколько погибших из этих 20 тысяч были на самом деле больны пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа? И скрывали ли США настоящую ситуацию с коронавирусом в стране, маскируя это сезонным ОРВИ?

Во-вторых, на который американская сторона должна будет ответить: почему в июле 2019 года в США внезапно закрыли лабораторию Форт-Детрик в штате Мэриленд, которая считалась крупнейшим центром по разработке биологического оружия Вооруженных Сил США. Люди стали сомневаться в истинной причине ее закрытия, так как вскоре после этого в США были зафиксированы случаи заболевания пневмонией, по симптомам очень напоминающую коронавирусную.

В-третьих, почему в середине февраля в американской администрации только вскользь упомянули о коронавирусной эпидемии, тогда как ряд сенаторов-членов комитета верхней палаты Конгресса США, по предупреждению спецслужб распродали акции стоимостью миллионы долларов? Неужели акции важнее, чем жизни людей в стране? По состоянию на 23:00 21 марта по местному времени, в США число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 26747. 340 пациентов скончались.

Эпидемическая ситуация в США становится все более серьезной. Если некоторые американские политики продолжат упорствовать в своих заблуждениях, то, в конце концов, дорого заплатят за это.