Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом

58-летний американский музыкант Дэвид Брайан Рашбаум, клавишник и бэк-вокалист некогда немаловажного ВИА Bon Jovi, автор успешного бродвейского мюзикла "Мемфис", подцепил коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

По заведенной теперь традиции, о проблеме своей артист сообщил посредством социальных сетей. Рассказав, что заболел еще неделю назад и с каждым днем чувствует себя всё лучше.

Пока музыкант на карантине.

При этом Рашбаум призывает нацию заботиться друг о друге - ведь это долг каждого сознательного американца. Клавишник уверен, что бедствие вскоре закончится.

#TDIM Born this day 02-07-62 David Bryan Rashbaum – Bon Jovi - It's My Life https://t.co/b2WDee9CM7 pic.twitter.com/1BnRqZKk4q — Kคяεł T Nσσ¡тgεdคcнt (@poeetweet) February 7, 2018

Дэвид Брайан Рашбаум родился в 1962 году в Нью-Джерси. В 83-м Джон Бон Джови пригласил его в новообразованный коллектив имени себя. В 1995-м и 2000-м Рашбаум выпустил по сольному альбому.