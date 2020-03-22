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Участник группы Bon Jovi Дэвид Брайан заболел коронавирусом

Новости
    22.03.2020, 19:49
Текст:   Олег Усков

58-летний американский музыкант Дэвид Брайан Рашбаум, клавишник и бэк-вокалист некогда немаловажного ВИА Bon Jovi, автор успешного бродвейского мюзикла "Мемфис", подцепил коронавирус.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Об этом сообщает CNN.

По заведенной теперь традиции, о проблеме своей артист сообщил посредством социальных сетей. Рассказав, что заболел еще неделю назад и с каждым днем чувствует себя всё лучше.

Пока музыкант на карантине.

При этом Рашбаум призывает нацию заботиться друг о друге - ведь это долг каждого сознательного американца. Клавишник уверен, что бедствие вскоре закончится.

Дэвид Брайан Рашбаум родился в 1962 году в Нью-Джерси. В 83-м Джон Бон Джови пригласил его в новообразованный коллектив имени себя. В 1995-м и 2000-м Рашбаум выпустил по сольному альбому.

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