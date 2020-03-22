Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится

Пласидо Доминго сообщил 22 марта, что у него диагностирован коронавирус. На своей странице в социальной сети Facebook знаменитый испанский оперный певец поделился полезными советами, как не подцепить инфекцию.

По словам 79-летнего тенора, сначала у него поднялась температура, затем начались лихорадка и кашель. После этого Доминго решил пройти тестирование. Теперь он вместе с семьей находится дома на карантине.

"Будьте предельно осторожными, следуйте рекомендациям врачей. Часто мойте руки с мылом, держитесь на расстоянии от других людей и по возможности не выходите на улицу. Все это может остановить инфекцию… Пожалуйста, следуйте рекомендациям и правилам вашего правительства, чтобы оставаться в безопасности и защищать не только себя, но и все наше общество…

Артист отметил, что вся его семья "находится в добром здравии". "Надеюсь, что очень скоро мы сможем вернуться к нашей повседневной жизни", - заявил он.