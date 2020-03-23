"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN

На днях исполнилось 55 лет первому выходу человека в открытый космос - первопроходцем, как известно, стал Алексей Леонов.

- Мы ведь не ради денег летали. И к славе не стремились. Мечтали быть первыми, хотели сделать, что не по силам другим, - говорил Алексей Архипович в интервью "Родине" несколько лет назад.

Сегодня мы говорим о том достижении Леонова и его нынешнем восприятии, а еще - об очередной истории с чиновником, достойной пера Салтыкова-Щедрина; фильме Сергея Лозницы "Государственные похороны" - о том, как советские люди прощались с Иосифом Сталиным.