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23 марта 2020 г. 22:30
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова

Человек в космосе, богатые плачут, похороны Сталина

Новый выпуск подкаста "Родины" и проекта VATNIKSTAN
"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN
Алексей Леонов
Алексей Леонов

На днях исполнилось 55 лет первому выходу человека в открытый космос - первопроходцем, как известно, стал Алексей Леонов.
Корона, вирус, грязь. Видеопроект "Родины" и VATNIKSTAN

- Мы ведь не ради денег летали. И к славе не стремились. Мечтали быть первыми, хотели сделать, что не по силам другим, - говорил Алексей Архипович в интервью "Родине" несколько лет назад.

Сегодня мы говорим о том достижении Леонова и его нынешнем восприятии, а еще - об очередной истории с чиновником, достойной пера Салтыкова-Щедрина; фильме Сергея Лозницы "Государственные похороны" - о том, как советские люди прощались с Иосифом Сталиным.

Темы дня:
#космос
Необычный автограф Алексея Леонова на полях журнала "Родина"
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Необычный автограф Алексея Леонова

В 2015 году журнал "Родина" опубликовал большое интервью с дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Алексеем Леоновым. Спустя некоторое время мы получили отклик на полях журнала: "Это лучший материал, сделанный в этом году! Леонов"...

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"Поехали!" Гагарин услышал от моего дедушки Марика"

Сегодня 105 лет со дня рождения Марка Галлая - летчика-испытателя, фронтовика, человека, который готовил первого космонавта к полету. С правнучкой Марка Галлая Анной встретился корреспондент "Родины"

Друг Гагарина рассказал, как они добирались в Москву на крыше поезда
12.04.2019 Cудьбы

"В Москву мы с Юркой добирались на крыше поезда"

Детство первого космонавта прошло в смоленском селе Клушино, куда он часто приезжал и после того, как стал всемирно известен. Друг и одноклассник Юрия Алексеевича Евгений Дербенков рассказывает о нем

#журнал Родина
#XXI век