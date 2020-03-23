"Галс-Девелопмент" завершил строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в составе жилого квартала "Наследие". Здание ДОУ возведено по адресу улица Краснобогатырская, вл. 90. В настоящий момент готовятся документы для оформления разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию.

Общая площадь здания, включая два надземных этажа и техническое подполье, - более 3 000 кв. м. Детское дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест и сможет принять одиннадцать групп. В детском саду предусмотрены музыкальный и спортивный залы, площадка для занятий физкультурой на открытом воздухе, пункт медицинской помощи и буфет. Спальни и комнаты для групповых занятий оборудованы подогревом пола. На закрытой охраняемой территории обустроены игровые комплексы, спортивная площадка и теневые навесы.

"Компания "Галс-Девелопмент" рада сообщить о завершении строительства детского сада на территории квартала "Наследие". В работе над столь важным социальным объектом мы ориентировались на актуальные тенденции безопасности и проектирования детских учреждений. Наш объект успешно прошел большое число проверок. Эксперты контролировали соблюдение противопожарных, санитарных и экологических норм, ведь от этого зависит здоровье самых маленьких жителей нашего комплекса", - комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал "Наследие" общей площадью 180 000 кв. м располагается в Преображенском районе Москвы. Проект возведен на территории Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (ОАО "НПК "НИИДАР") на площади 5 га и состоит из двух многосекционных домов переменной этажности, объединенных закрытым пешеходным двором. Объект включает в себя 1072 квартиры и двухуровневый паркинг на 1734 машиноместа. В проекте полностью реализован объем жилых помещений. Площадь коммерческих помещений составляет более 9 000 кв. м.

Проектом "Наследие" предусмотрены уникальные форматы жилья - квартиры с террасами и дровяными каминами на последних этажах и отдельным входом на первом этаж. Особенностью квартала "Наследие" является ансамблевая застройка с элементами классического архитектурного стиля 30-50-хх гг. прошлого века с использованием лепнины и декоративных решеток.

На территории проекта обустроена прогулочная зона, детские и спортивные площадки. На первых этажах квартала и в составе двух отдельно стоящих торговых центров открыты супермаркет, кафе, семейный ресторан, детский клуб, химчистка, салон красоты и другие объекты инфраструктуры.

Жилой квартал "Наследие" является победителем премии Urban Awards в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса", обладателем международной премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Хит продаж", лауреатом премии Move Realty Awards 2016 в номинации "Проект года бизнес-класса Москва" и профессиональной премии PROESTATE & CRE Federal Awards в номинации "Жилой проект бизнес-класса".

Подробная информация представлена на сайте www.nasledie-hals.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"