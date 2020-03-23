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23.03.2020 10:10
Рубрика: В мире

Горным гориллам в Африке угрожает коронавирус

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Находящиеся под угрозой уничтожения горные гориллы (в мире насчитывается около одной тысячи особей) подвержены человеческим респираторным заболеваниям, в том числе и коронавирусу. Поэтому в настоящее время ограничивается посещение национальных парков, где они обитают, сообщает Associated Press.

Фото: Instagram.com/stories/rostov_zoo_official
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Ареал обитания горных горилл очень небольшой - это несколько национальных парков в районе Великой рифтовой долины на востоке Центральной Африки, в Демократической республике Конго (ДРК), Руанде и Уганде.

В связи с вирусом уже закрыт доступ посетителей в национальные парки ДРК и Руанды. Уганда пока воздерживается от запрета, потому что, как отметил представитель Управления по охране дикой природы Уганды Башир Ханги, "сейчас все равно нет посетителей из-за пандемии и туристического кризиса".

Для тех туристов, которые все же добираются до мест обитания горных горилл в Уганде, введены ужесточенные правила - обязательный 14-дневный карантин по въезду в страну и получение свидетельства о том, что они действительно были изолированы на этот срок. Только после этого можно посещать национальные парки, но запрещено приближаться к гориллам менее чем на семь метров. Кроме того, туристы должны быть в масках.

Впрочем, работники нацпарков утверждают, что "правило семи метров" очень часто нарушается. В 60 процентах случаев это происходит по вине людей, в оставшихся - по причине любопытства горилл.

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