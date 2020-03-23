Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2020 года № 88-п "О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 декабря 2010 года № 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период введения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку до 10 января 2022 года по уплате арендных платежей, начисленных за период с 1 марта 2020 года по 31 июля 2020 год, за владение и (или) пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданными им в аренду (далее - дополнительные меры поддержки).

2. Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся арендаторами земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Г.Ф.Бухтин











