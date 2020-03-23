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23 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2020 года № 131-рп "О перепрофилировании коечного фонда медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период введения режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 марта 2020 г.
Опубликован 23 марта 2020 г.

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 26 июня 2012 года № 86-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях оказания медицинской помощи и соблюдения противоэпидемического режима в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

Утвердить прилагаемую схему размещения (маршрутизацию) временно перепрофилируемых инфекционных коек медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период введения режима повышенной готовности.

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Г.Ф.Бухтин



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Приложение к распоряжению
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