Как коронавирус преобразил лондонские будни

Пандемия коронавируса внесла существенные поправки в повседневную жизнь британцев. С утра пораньше мне снова звонит мой заботливый участковый доктор, который тщетно пытается вылечить дистанционно мою слишком уж затянувшуюся ангину. Теперь так принято, доктора принимают пациентов по телефону.

Есть, правда, и хорошая новость - частные госпитали переданы в распоряжение NHS (Национальная служба здравоохранения), что резко увеличивает доступность койко-мест и приборов вентиляции легких, которые необходимы для больных коронавирусом в критическом состоянии.

Рискую впервые за последние несколько недель выйти за покупками. Ближе всех к моему дому супермаркет Уэйтроуз. Захожу в магазин и едва узнаю его: полупустые полки выглядят скорбно - нет хлеба, макарон, консервов, круп, растительного масла. Исчезли санитайзеры, жидкое мыло для рук, лекарства первой необходимости типа парацетомола. При этом правительство заверяет, что склады ломятся от продуктов и товаров - так что остается разве что верить в теорию заговора или беспардонного поведения несознательных граждан. А некоторые супермаркеты впускают теперь посетителей "порциями": основная масса ожидает у входа.

Меня радостно приветствует знакомая пожилая кассирша, которую отпустили на перерыв: "У нас тут, сами видите, все изменилось. Люди стали какими-то раздраженными, неприветливыми - с ними уже и не поговоришь как бывало. Наверное, время теперь такое...".

После магазина позволила себе отправиться к парикмахеру, которого знаю уже без малого двадцать лет. "Что творится, Ольга? Что за паника кругом? - встречает он меня вопросом, видимо, полагая, что будучи журналистом, я осведомлена намного лучше других. - Такое ощущение, что все зациклились на этой эпидемии, и ничего их больше не интересует. Вокруг нас все закрывается. Я уже не уверен, что и эта парикмахерская не попадет под горячую руку. Во Франции, впрочем, тоже не легче. Надо расслабиться, жизнь продолжается!".

Домой возвращаюсь пешком - в общественный транспорт садиться не решаюсь: между прохожими, как и предписывается нынче, стараюсь держать дистанцию. Кафе, рестораны, пабы, клубы, фитнес-центры, начиная с минувшей субботы, закрыты - таково постановление правительства. Улицы притихли, стало малолюдно и скучно. Народу уже негде собираться как прежде вечерами. И в целом Лондон уже не тот - присущая ему яркая каскадность медленно но верно выцветает.

Захожу в маленький магазинчик, именуемый в Британии "корнер шопом" - это означает магазин на углу, чтобы купить поздравительные открытки. С его владельцем по имени Омар я знакома уже много лет. У прилавка Омара стоит дама. Разговор идет такой : "Лондон уже полностью закрыт, через неделю мы увидим на улицах только армию с автоматами!" - понизив голос, сообщает покупательница. Продавец в ужасе шепчет: "Спаси, Аллах!". Я спрашиваю вездесущую даму: "Откуда такие сведения?". Она делает круглые глаза: "Да все же уже об этом знают!".

Положительный момент хотя бы в том, что британцы, наконец, надели защитные маски - все-таки стали приходить к пониманию, что дело принимает нешуточный оборот. Статистика заболевания и смертности в Британии от коронавируса впечатляет. На утро воскресного дня в заболевших коронавирусом числятся уже 5 тысяч, умерли - 233 человека.

Возвращаясь из своего похода, захожу к своей знакомой Аманде, которая руководит агентством по продаже и аренде недвижимости. Лондонский рынок недвижимости переживает сегодня не лучшие времена. Эпидемия приостановила куплю-продажу жилья, резко сократилась и сдача в аренду. С арендаторами, которых здесь десятки миллионов, сегодня возникают особые проблемы. Правительство настаивает, чтобы все уходили на карантин. Тогда чем оплачивать свои крыши над головой?

Аманда относится к потере дохода философски: "Деньги - не главное в жизни". "А что главное?" - спрашиваю я ее. "Не паниковать, - отвечает она. - Проявлять хладнокровие - паника успеху не способствует. Бывают такие периоды в жизни. Потом, по закону компенсации, все вернется на круги своя".