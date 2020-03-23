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23 марта 2020 г.

Закон Калужской области от 23 марта 2020 года № 580-ОЗ "О признании утратившим силу Закона Калужской области "О форме предоставления меры социальной поддержки - ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 23 марта 2020 г.

Принят Законодательным Собранием 19 марта 2020 года

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Калужской области от 26 февраля 2006 года № 172-ОЗ "О форме предоставления меры социальной поддержки - ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша



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