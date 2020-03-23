Закон Калужской области от 23 марта 2020 года № 580-ОЗ "О признании утратившим силу Закона Калужской области "О форме предоставления меры социальной поддержки - ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

Принят Законодательным Собранием 19 марта 2020 года

Статья 1

Признать утратившим силу Закон Калужской области от 26 февраля 2006 года № 172-ОЗ "О форме предоставления меры социальной поддержки - ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша







