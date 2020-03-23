Клишас: Планов перенести голосование по Конституции нет

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас опроверг сообщения ряда СМИ о планах переноса голосования по поправкам.

"Нет таких планов, - сказал Клишас ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Если ситуация (с коронавирусом - прим. "РГ") не будет резко ухудшаться, то голосование, согласно указу президента, состоится 22 апреля".

Предпринимаемые правительством меры по недопущению распространения вируса "показывают свою эффективность, ситуация в России под контролем", заверил Клишас.