Компания Renault отказалась продаваться государству

Глава Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что вопрос о ренационализации компании не стоит, но в условиях кризиса Renault будет вынуждена искать помощи у государства.

"Мы можем запросить поддержку у властей, как и другие компании, - цитирует Сенара французская газета La Parisien. - Но Renault никогда не поднимала и ни с кем не обсуждала вопрос о продажи своих акций государства. Даже в самые трудные времена".

Сенар имеет в виду кризис, начавшийся в 2008 году, когда Renault получила государственный займ в размере 3 миллиардов евро.

Новый кризис, вызванный вспышкой коронавируса в Китае, Европе и других регионах мира, возможно, снова заставит Renault идти на поклон к властям. Тем более, что на высокие продажи рассчитывать не приходится: как сообщил Сенар, заказы на некоторые модели снизились уже на 90%.

Напомним, что в феврале Renault впервые за десятилетие зафиксировала убытки в размере 141 миллиона евро, операционная прибыль сократилась на 30%. Другими словами, кризис на лицо, и его масштабы пока ещё не определены до конца. Однако топ-менеджер французской компании настаивает на своём: "Вопрос о ренационализации не стоит".

На данный момент правительство Франции имеет в своём активе 15% акций автопроизводителя.