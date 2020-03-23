Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 20 марта 2020 года № 59 "О мерах по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Краснодарского края"

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой короновирусной инфекции (COVID-2019) приказываю:

1. Рекомендовать руководителям организаций санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Краснодарского края:

1.1. В организациях с числом коечной вместимости более 100 мест с 0 часов 00 минут 20 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г. ограничить единовременное пребывание более 100 человек в местах общественного питания, конференц-залах и иных местах общего пользования.

1.2. Провести работу по информированию работников, прибывших на территорию Краснодарского края, посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-2019), о необходимости:

1) передать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" министерства здравоохранения Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366;

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

1.3. Рекомендовать работникам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019) помимо мер, предусмотренных подпунктом 1.2. настоящего приказа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

1.3. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-2019), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

1.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший,

1.5. Принять меры по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях:

1) при входе работников, туристов и посетителей в организацию по возможности обеспечить мытье или обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

2) обеспечить контроль температуры тела работников, туристов и посетителей при входе в организацию, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом, с обязательным отстранением от нахождения в организации лица с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

3) проводить своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия с использованием разрешенных к применению в организациях санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса дезинфекционных средств, создав их необходимый запас (не менее 5 дней);

4) соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в помещениях;

5) соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений, принятие дополнительных мер, направленных на эффективное функционирование вентиляционных систем;

6) провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;

7) проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;

8) создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, запас одноразовых масок, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в три часа для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук;

9) обеспечивать дезинфекцию автотранспортных средств, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги трансфера.

2. Отделу информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (Шатохина К.А.):

обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края С.И. Удинцева.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на период режима "Повышенная готовность" в Краснодарском крае.

Министр С.С.Балаева







