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23 марта 2020 г.

Постановление администрации Курской области от 20 марта 2020 года № 266-па "О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курской области"

Дата подписания 20 марта 2020 г.
Опубликован 23 марта 2020 г.

В связи с угрозой распространения на территории Курской области новой коронавнрусной инфекции (2019-nCoV), в целях обеспечения безопасности здоровья населения, в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", реализации Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социального развития Российской Федерации 16 марта 2020 года, Администрация Курской области постановляет:

1. Приостановить личный прием граждан, проводимый в Администрации Курской области, с 23 марта по 12 апреля 2020 года с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки.

2. Руководителям органов исполнительной власти Курской области и подведомственным им учреждениям принять аналогичные акты в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Рекомендовать гражданам направлять обращения в Администрацию Курской области:

почтовым отправлением по адресу: 305002, Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов;

через раздел онлайн-сервиса "Обращения граждан" на официальном сайте Администрации Курской области (adm.rkursk.ru) или напрямую по адресу: og.rkursk.ru.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в кратчайшие сроки принять муниципальные правовые акты по вопросу приостановления личного приема граждан в администрациях муниципальных образований Курской области.

5. Комитету информации и печати Курской области (Д.В. Михайлов) организовать через государственные средства массовой информации разъяснительную работу для населения по вопросу направления обращений граждан в Администрацию Курской области.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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