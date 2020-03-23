Минфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

У России найдутся ресурсы для поддержки экономики и социальной сферы без пересмотра федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении, распространяемом пресс-службой Минфина России.

Это стало возможным благодаря экономии средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты, а также в результате отмены отдельных мероприятий в ходе исполнения бюджетов прошлых лет.

"Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета. Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется", - сказано в заявлении Минфина.

В нем также подчеркивается, что сейчас определяются направления расходов федерального бюджета, в том числе и средств резервного фонда, в антикризисных целях в связи с расширение эпидемии коронавируса в мире.