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23.03.2020 14:09
Рубрика: Власть

МВД предупредило пранкеров об ответственности за недостоверную информацию в Сети

Текст: Александр Степанов
МВД РФ предупреждает об ответственности авторов видеороликов, которые вводят людей в заблуждение относительно масштабов распространения коронавируса.

Ведомство подготовило видеоролик, где рассказывается о привлечении к ответственности так называемых пранкеров, которые снимают постановочные видеоматериалы, где намеренно искажаются данные о распространении коронавируса, а также дискредитируются сотрудники органов внутренних дел. "В видеоролик вошли самые резонансные "пранки" последнего времени", - рассказали в МВД.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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В МВД напомнили, что за распространение в СМИ и в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности", предусмотрена административная ответственность.

Там подчеркнули, что за провокационные действия в общественных местах создатели подобных материалов могут попасть под ответственность по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса РФ.

"МВД России призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники", - сказали в ведомстве.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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