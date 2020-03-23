МВД предупредило пранкеров об ответственности за недостоверную информацию в Сети

МВД РФ предупреждает об ответственности авторов видеороликов, которые вводят людей в заблуждение относительно масштабов распространения коронавируса.

Ведомство подготовило видеоролик, где рассказывается о привлечении к ответственности так называемых пранкеров, которые снимают постановочные видеоматериалы, где намеренно искажаются данные о распространении коронавируса, а также дискредитируются сотрудники органов внутренних дел. "В видеоролик вошли самые резонансные "пранки" последнего времени", - рассказали в МВД.

В МВД напомнили, что за распространение в СМИ и в интернете "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности", предусмотрена административная ответственность.

Там подчеркнули, что за провокационные действия в общественных местах создатели подобных материалов могут попасть под ответственность по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса РФ.

"МВД России призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники", - сказали в ведомстве.