Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп штатам Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон задействовать Национальную гвардию в рамках борьбы с коронавирусом.

"Местные власти не должны беспокоиться насчет стоимости. Правительство на сто процентов покроет все расходы", - заявил американский лидер на брифинге в Белом доме. Нацгвардия - это более 450 тысяч человек. По своим функциям он близка к внутренним войскам в ряде стран мира, поясняет ТАСС.

Трамп также распорядился направить в наиболее пострадавшие от коронавируса районы полевые медпункты. Речь идет о четырех медицинских станциях на 1 тысячу коек каждая. Согласно последним данным, в США коронавирус диагностирован у 32 тысяч американцев, более 400 человек - скончались.