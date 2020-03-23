Обмануть свой народ не получится

По мнению автора статьи, Дональд Трамп нелогичен по двум позициям. В течение двух месяцев он ограничивался поверхностными комментариями эпидемии, но несколько дней тому назад внезапно заявил, что давно предвидел серьезность бедствия. Усилия КНР он вначале одобрил, отметив, что "весьма благодарен за проявленную прозрачность", а потом стал критиковать Китай, вплоть до того, что назвал коронавирус "китайским".

Противоречивый подход американского лидера к Китаю, конечно, на чем-то основан. По мнению автора статьи, его цель - снять с себя ответственность и навязать ее Китаю для спасения американского фондового рынка и ответа на критику общества.

Однако американский народ не обмануть. На самом деле, скандалы, возникшие в эти дни вокруг информации о коронавирусе и продаж акций, вызывают все больше и больше гнева американцев. По сообщениям американских СМИ, разведслужба США в январе и феврале секретно предупреждала о возможном превращении коронавируса в глобальный кризис. Однако даже 26 февраля американский лидер все еще обещал, что американскому народу ничего не грозит. Только 13 марта было объявлено о введении в стране чрезвычайного положения.

Ряд американских политиков, в том числе глава комитета разведки верхней палаты Конгресса США Ричард Бёрр, бросились продавать акции, узнав от спецслужб о вирусе Covid-19 до обвала бирж, что вызвало большой скандал в стране. Они подумали прежде всего о своих деньгах, а не об опасности для жизни простых американцев.

Несмотря на дефицит экспресс-тестов на коронавирус, нескольким американским политикам и знаменитостям предоставили возможность пройти тестирование, даже когда у них не было признаков заболевания. Это, возможно, наиболее сильный удар по уверенности американского народа. В эпидемической ситуации позиция "богатые имеют преимущества" вызвала негодование американской общественности. Однако лидер нации равнодушно ответил на это фразой: "Наверное, это жизнь". Печально, но тезис "все рождаются равными", выдвинутый одним из отцов-основателей страны Томасом Джефферсоном в Декларации независимости, рухнул. Он не выдержал испытания реалиями нынешнего американского общества.

Сейчас США уже стали одной из стран мира, наиболее пострадавших от эпидемии. Вслед за штатами Нью-Йорк и Вашингтон 22 марта объявила себя серьезно пострадавшим регионом страны Калифорния. Научные сотрудники Колумбийского университета на днях предупредили: если в США не будут приняты эффективные меры для сдерживания эпидемии, то в пиковый момент число новых случаев заболевания в стране за сутки может достичь 500 тысяч.

Если бы власти пораньше проинформировали людей о рисках заражения вирусом и своевременно предприняли противоэпидемические меры, то ситуация была бы другой. Однако американские политиканы, рискующие жизнью простых людей, стремятся переложить ответственность на Китай для отвлечения внимания общественности. Действия некоторых из них подтверждают мнение старшего научного сотрудника Йельского университета Стивена Роуча о том, что Китай стал "козлом отпущения" для сокрытия внутренних социальных проблем в США. Переключить внимание людей им казалось гораздо проще, чем переосмыслить свои поступки. Но не стоит переоценивать свои ухищрения и недооценивать умственные способности своего народа. Куда лучше было бы найти решение актуальных проблем в противоэпидемической работе, поставить на первое место обеспечение здоровья и жизни своих граждан. Иначе за последствия придется заплатить им самим.