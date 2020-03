Обмануть свой народ не получится

"Не позволяйте Трампу уйти от ответственности" (Don't let Trump off the Hook) - под таким заголовком вышла статья в газете "Нью-Йорк таймс". В ней описывается подход американского лидера к коронавирусу, распространяющемуся сейчас в США. Автор статьи считает, что президент США своими действиями пытается отвлечь внимание американского народа, чтобы скрыть "поражение, равносильное катастрофе" в противостоянии эпидемии, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное"