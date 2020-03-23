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23.03.2020,  
11:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Пистолет-пулемет Калашникова образца 1942 года показали на видео

Один из ранних сохранившихся образцов пистолета-пулемета Михаила Калашникова (ППК) показали на видео. Тогда еще только начинающий конструктор создал его в 1942 году.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Михаил Тимофеевич Калашников был танкистом и понимал, какое оружие необходимо бойцам, когда они вынуждены эвакуироваться из танка. Поэтому и создал именно такой образец - компактный, небольшой емкости, с 25 патронами от пистолета ТТ.

- В феврале 1943 года пистолет-автомат испытали в Подмосковье, - говорит Руслан Чумак, начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии. - После этого образца Калашникову предоставили возможность заниматься конструкторской деятельностью, которой он и занимался практически до 2000-х годов.

Пистолет-автомат Калашникова имел автоматику с полусвободным затвором, торможение при выстреле осуществлялось с помощью специальной механической системы. Независимый ударник стрелял с закрытого затвора. Все органы управления на образце находятся на левой стороне. Это позволяло проводить манипуляции с оружием, не выпуская его из рук.

Но претендовать на возможность принятия на вооружение этот пистолет-автомат не мог. Как раз в это время проходили испытания двух фаворитов - ППШ-2 и ППС. В дальнейшем пистолет-пулемет Судаева и был рекомендован для массового выпуска.

Вес пистолета-автомата Калашникова - 2,9 килограмма. Общая длина - 750 миллиметров, длина ствола - 250 миллиметров. Патрон - 7,62х25 мм ТТ.

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