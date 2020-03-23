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23.03.2020 16:57
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Поиску виноватых показан "политический карантин"

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
В китайской и зарубежной прессе администрации США все чаще советуют сесть на "политический карантин", чтобы остановить попытки возложить на Китай всю ответственность за глобальное распространение коронавирусной пневмонии.
Фото: AP Photo/Andy Wong, File Фото: AP Photo/Andy Wong, File
Фото: AP Photo/Andy Wong, File

В КНР вновь подчеркивают, что попытки политизировать пандемию лишь "причиняют ущерб солидарности мирового сообщества и подрывают общие усилия всех стран по противодействию коронавирусу". Китайская пресса напоминает, что еще недавно Вашингтон официально благодарил КНР за своевременное оповещение о ситуации вокруг COVID-19. Так, Китай предупредил США о распространении коронавируса еще 3 января. 25 января Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ценят усилия КНР по сдерживанию распространения вируса и прозрачность предоставляемой Китаем информации. 13 марта хозяин Белого дома отметил, что данные китайской стороны помогают США бороться с инфекцией.

Однако в середине марта позиция США развернулась на 180 градусов. Коронавирус нового типа в Вашингтоне на самом высоком уровне назвали "китайским вирусом", посыпались обвинения в адрес Китая о замалчивании эпидемиологических данных. Правомерность такой риторики вызывает множество вопросов по всему миру.

Ученые до сих пор не могут со стопроцентной точностью определить, где находился первоисточник распространения инфекции. Не исключено даже, что их было несколько. Так, итальянский вирусолог Джузеппе Ремуззи сообщил, что коронавирус нового типа мог начать распространяться по Италии еще в ноябре-декабре, а в самих США признают, что изначально приняли COVID-19 за грипп. Поэтому можно также предположить, что вирус мог начать распространяться по Штатам еще в сентябре-октябре - с началом сезонной эпидемии гриппа.

К тому же США сами являются "экспортером" коронавируса нового типа. Так, 20 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что подавляющее большинство случаев заболевания на Зеленом континенте завезены из США. Однако в Канберре никто не называет инфекцию "американским вирусом".

Наблюдатели сходятся во мнении, что нынешняя администрация США своей антикитайской риторикой пытается оправдаться перед американцами за неспособность вовремя мобилизовать силы на борьбу с распространением инфекции. С момента китайского предупреждения о бурном распространении коронавируса у Вашингтона было два месяца на то, чтобы подготовиться к эпидемии. Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс прямо заявила, что администрация Трампа "пропустила мимо ушей многократные предупреждения о грядущей пандемии". В итоге по состоянию на 23 марта в Соединенных Штатах зафиксировано более 35 тысяч случаев заболевания COVID-19 и 471 смерть.

В мире признают, что "вирусные" нападки на Китай контрпродуктивны для совместной глобальной борьбы с коронавирусом нового типа.

- Сейчас не время показывать друг на друга пальцем и разводить дебаты. Сейчас - время наладить глобальное сотрудничество и совместно бороться с общей угрозой, время отбросить идеологические расхождения и работать вместе с Китаем для преодоления нового глобального вызова, - подчеркивает экс-депутат Европарламента Джонатан Арно.

В Китае же постоянно подчеркивают, что открыты к сотрудничеству со всеми членами глобального сообщества в борьбе с COVID-19. Так, министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что "вирус не знает границ и является общим врагом человечества, поэтому нынешняя ситуация требует совместного реагирования со стороны всего международного сообщества". Председатель КНР Си Цзиньпин в недавнем разговоре с германским канцлером Ангелой Меркель отметил, что "взаимодействие и солидарность - самое мощное оружие для противодействия глобальному эпидемическому кризису". В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава китайского государства призвал вместе построить "глобальное сообщество единого здоровья".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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