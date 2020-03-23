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23.03.2020 14:39
Рубрика: Власть

Производство масок в РФ в первой половине апреля составит 5 млн в сутки

Текст: Кира Латухина
Медицинские маски производят круглосуточно, и в первой половине апреля объем составит 5 млн штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом в Кремле.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Российские предприятия начали выпускать уникальные маски

18 предприятий в первую очередь сосредоточились на производстве масок из синтетических нетканых материалов. Они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок - это было достаточно для системы здравоохранения, аптечных сетей и даже для экспорта.

Месяц назад предприятия перешли на круглосуточный режим, мощности выросли до 1600 тысяч масок в сутки, со 2 марта наложен запрет на экспорт. С прошлой недели дополнительно началось производство из гостированной российской марли - наращивается до 30 миллионов погонных метров в месяц, а на начало апреля расчет - три миллиона масок, сообщил Мантуров.

Для этого предприятия легкой промышленности активно работают во внештатном режиме, круглосуточно. "Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки", - обозначил докладчик.

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