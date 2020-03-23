Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме: подача электроэнергии, тепла и воды осуществляются в соответствии с графиками. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства переведены на режим повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжения. На данный момент никаких сбоев нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - отметил Бирюков. - Москвичи получают все услуги в полном объеме.

Бирюков отметил, что аварийные подразделения постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и способны оперативно решить любую нештатную ситуацию. Он напомнил, что продолжаются плановые работы по капитальному и текущему ремонту, благоустройству, контролю за экологической обстановкой.

- С учетом особой эпидемиологической обстановки всем сотрудникам комплекса городского хозяйства даны указания неукоснительно соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках", - подчеркнул Бирюков.

Он напомнил, что во исполнение распоряжения мэра Москвы часть сотрудников комплекса городского хозяйства переведена на удаленный вариант работы, организовано проведение совещаний и переговоров в режиме селекторной связи.