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23.03.2020 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отделения для больных коронавирусом развернуты в 7 стационарах Москвы

Текст: Сергей Жуков
Отделение для больных с коронавирусной инфекцией сегодня открылось в недавно построенном Перинатальном центре городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова. Помещения переоборудовали за десять дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мере нарастания угрозы коронавируса, напомнил он, в Москве принимаются серьезные меры. "Сегодня было объявлено о переводе на домашний режим горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это очень важно, поскольку в первую очередь мы должны заботиться о них, - пояснил глава города. - Сегодня также начали работать девять городских лабораторий, где тестируют на коронавирус". Одновременно с этим, по словам Собянина, для лечения пациентов с коронавирусом временно переоборудовано семь больничных корпусов. Один из них - в больнице N67 на улице Саляма Адиля. Здесь открыто отделение на 330 коек с реанимацией на 20 коек. При необходимости количество мест можно увеличить до 500.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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На переоснащение ушло десять дней. Как рассказал главный врач 67-й больницы Андрей Шкода, в здании установлены новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, а также специальные бактерицидные установки для поддержания чистого воздуха. Развернуто все необходимое оборудование для лечения инфекционных больных без перемещения в другие корпуса больницы, включая эндоскопию, ЭКГ, УЗИ, системы переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат. Имеется операционная для оказания экстренной хирургической помощи. Открыта и собственная лаборатория, где будут тестировать на коронавирус. Здесь планируют проводить до 500 исследований в сутки не только у пациентов, но и по заказам городских поликлиник и "скорой помощи".

По словам главврача, в больнице созданы комфортные маломестные палаты. Они оборудованы индивидуальными санузлами, системой вентиляции и обеззараживания воздуха. Пациентам организуют пятиразовое питание.

Фото: iStock
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В отделении будут работать 34 врача: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты и эпидемиологи, а также 94 медсестры. Для персонала перепрофилированных больниц столичные власти ввели надбавки к заработной плате. Врачам - 70 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу и другим сотрудникам - 30 тысяч рублей.

Если коронавирус будет набирать обороты, город готов выделить для лечения больных еще десять корпусов, подчеркнул Собянин.

Еще в Новой Москве строится новый инфекционный центр на 500 коек, включая 250 коек реанимации. В его составе откроются приемный блок, лаборатория, взрослое и детское отделения, операционные и, если потребуется, родильное отделение. Для центра уже закуплено медицинское оборудование. Возвести больницу планируют за месяц.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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