После первой пробы в Москве подтвержден 71 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего по его данным в Москве зафиксировано 262 случая.

Первые пробы подтверждены в федеральных лабораториях. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений. "Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - пояснили в оперативном штабе.

Главное, что все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимое лечение, подчеркивает оперативный штаб.