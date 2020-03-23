В центре Москвы в квартиру заползла экзотическая змея

В Москве в районе Хамовников в квартиру заползла экзотическая змея. Жильцов от незваного гостя спасали дежурные аварийно-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Москвы совместно со специалистами департамента природопользования города.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному обеспечению столицы, инцидент случился днем в воскресенье в одном из старинных домов по улице Тимура Фрунзе. "Жители квартиры обнаружили змею и позвонили в службу 112, - рассказали в пресс-службе. - На место инцидента отправилась бригада аварийно-спасательного отряда №6, состоящая из пяти человек. Прибыв на место, спасатели обнаружили перепуганных жильцов и метровой длины змею черного цвета с желтыми полосками. Как животное попало в квартиру, неизвестно. Спасатели с помощью металлического прута поймали змею и поместили ее в пластмассовый контейнер. Одновременно были вызваны и специалисты департамента природопользования столицы".

В ходе спасательной операции ни жильцы квартиры, ни рептилия не пострадали. Змею передали экологам, скорее всего, она будет проходить курс реабилитации в центре передержки животных.

По предварительным данным, "гостьей" оказалась красная цилиндрическая змея. Она не ядовитая, обитает в очень влажной почве, предпочитает возделываемые земли, чаще всего заболоченные рисовые поля. Распространена в Юго-Восточной Азии и на Больших Зондских островах. В рационе этой змеи преобладают беспозвоночные, черви и небольшие змеи. Причем зачастую "еда" длиннее, но тоньше, чем хищница. Связано это с тем, что рот этой змеи практически нерастяжим.