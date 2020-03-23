В Москве объявили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве - он будет действовать с полуночи 24 марта до полудня 25 марта. Такие данные следуют из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

В указанное время в столице ожидается сильный ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Предупреждение также распространяется на Московскую область - там тоже ожидается сильный ветер, причем начнется он уже сегодня. Желтый уровень для Подмосковья введен до 23:00 24 марта.

Напомним, штормовой ветер в Москве 13 марта повалил около 200 деревьев, один человек погиб - он был за рулем автомобиля, на который упало дерево.