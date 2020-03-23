В Подмосковье таксист отказался везти женщину с насморком

В подмосковных Химках на фоне всеобщей паники из-за коронавируса произошел конфликт между водителем такси и пассажиркой, у которой был насморк, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина начала высмаркиваться, сев в такси. Водитель заявил, что не повезет пассажира с признаками болезни, поскольку не уверен, что это не коронавирус. После долгих препирательств женщина была вынуждена покинуть салон авто.

Напомним, в Подмосковье в настоящий момент насчитывается 35 больных коронавирусом. Еще у 18 человек диагноз подтвержден предварительно.