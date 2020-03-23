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23.03.2020 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязанской области полиция задержала четверых взломщиков банкоматов

Текст: Елена Шулепова

Полиция задержала банду, воровавшую деньги из банкоматов в Рязанской области. Операция по задержанию проводилась следователями угро Рязанского УМВД совместно с коллегами и ГУУР МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД РОссии Ирина Волк.

Фото: Пресс-служба Новороссийской таможни
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Первый эпизод в деле по взлому банкоматов зафиксирован в октябре 2019 года. В рязанском селе Путятино попытались похитить деньги из банка. Банкомат в банке взорвали с помощью газовой смеси, но деньги забрать не успели - сработала сигнализация, спугнувшая воров.

В декабре в том же селе вновь взломали банкомат. На сей раз преступники проникли в супермаркет через разбитое окно. Действовали по той же схеме, взорвав банкомат газовой смесью. На сей раз им удалось унести с собой более двух миллионов рублей.

Следователи полиции возбудили дело по статье "Кража". В ходе расследования установили, что к обоим преступлениям причастны одни и те же люди. С установлением их личностей , выяснилось, что двое были ранее судимы. Подозреваемые - четверо мужчин в возрасте от 33 до 42 лет.

Их задерживали одновременно в разных местах. Одного сняли с самолета в аэропорту Внуково, когда тот вернулся после отдыха в Таиланде. Другой был задержан в подмосковной Коломне, еще двое - в Тульской области. Теперь следователи выясняют их возможную причастность к другим преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область ЦФО Тульская область Ограбления банков

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