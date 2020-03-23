Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано

В столице спасатели потушили возгорание в прибрежной зоне Чистого залива Москвы-реки. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Как рассказали в ведомстве, спасатели дежурной смены "Строгино" на берегу Чистого залива Москва-реки обнаружили возгорание сухой травы площадью более 150 кв. м. Огонь потушили в течении получаса при помощи ранцевых огнетушителей.

"Ранцевые огнетушители поступили на опытную эксплуатацию в поисково-спасательные формирования МГПСС в марте этого года. Они предназначены для тушения небольших возгораний, низовых пожаров, точечно воздействуя на локальные очаги, а также предотвращая повторное возгорание", - рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.