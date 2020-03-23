Все школьники Подмосковья получат "пятерки" по физкультуре, музыке и ИЗО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к министру образования области Ирина Каклюгиной с просьбой о том, чтобы все без исключения школьники получили итоговые "пятерки" по физкультуре, музыке и ИЗО.

Эта просьба прозвучала во время онлайн-диалога со школьниками, который проводил Воробьев.

Подмосковные школы перешли на дистанционное обучение, и у детей и их родителей сразу возникло много вопросов. В частности, как должны оцениваться предметы, требующие хотя бы частичного присутствия школьников? Ведь, например, норматив по физкультуре из дома сдать невозможно.

Но это вовсе не значит, что с другими предметами поступят аналогичным образом. "Обучение должно быть эффективным, после каждого онлайн-урока должно остаться что-то полезное", - отметил Воробьев.