В Приморье на этой неделе поступит партия медицинских масок

Первая за несколько месяцев партия медицинских масок поступит в Приморье на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя территориального органа Росздравнадзора по региону Татьяну Нестеренко.

По ее словам, 50 тысяч штук привезут в розничную сеть "Госаптека". Ранее представители других аптечных сетей региона говорили, что маски у них закончились еще в конце февраля.

Татьяна Нестеренко отметила, что Росздравнадзор проводит ежедневный мониторинг наличия медицинских защитных средств в продаже. Информация направляется в центральный аппарат ведомства и Правительство РФ.