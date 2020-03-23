На Камчатке главу села заподозрили в хищении 300 тысяч рублей

В Камчатском крае в отношении главы села Каменского Пенжинского района возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, вверенного виновному (часть третья статьи 160 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, с августа по сентябрь прошлого года чиновник заключил фиктивный договор купли-продажи о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на 300 тысяч рублей.

После перечисления денег из администрации продавец перевел их на счет главы села. Злоумышленник их обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.