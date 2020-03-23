Новости

Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом 04:41
Сахалинские инспекторы ГИМС спасли потерявшую море нерпу 04:40
На Камчатке морпехи ТОФ обстреляли вулканы 04:34
На Камчатке главу села заподозрили в хищении 300 тысяч рублей 04:00
Пассажирский самолет вынужденно сел в Южно-Сахалинске 03:59
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах 03:41
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом 02:54
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов 02:06
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО 01:34
Россиян вывезут из Марокко 23 марта 01:30
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса 01:05
В Армении пожилым людям предложили приходить в магазин утром 00:55
Черчесов не исключил возвращения Кокорина в сборную России 00:47
Во Франции за нарушение карантина оштрафованы 92 тысячи человек 00:38
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается 22.03.2020
В Чехии скончался первый пациент с коронавирусом 22.03.2020
Москвичей призвали отказаться от необязательных поездок в метро 22.03.2020
Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев 22.03.2020
Во Франции зарегистрирован первый случай смерти врача от коронавируса 22.03.2020
Минкульт рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта 22.03.2020
В Минздраве опровергли информацию, что курильщики не заражаются COVID-19 22.03.2020
Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго надеется, что скоро поправится 22.03.2020
У всей семьи актрисы Деби Мейзар нашли коронавирус 22.03.2020
Греция закрылась на карантин 22.03.2020
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ 22.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
23.03.2020 04:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке главу села заподозрили в хищении 300 тысяч рублей

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае в отношении главы села Каменского Пенжинского района возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, вверенного виновному (часть третья статьи 160 УК РФ).

СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, с августа по сентябрь прошлого года чиновник заключил фиктивный договор купли-продажи о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на 300 тысяч рублей.

После перечисления денег из администрации продавец перевел их на счет главы села. Злоумышленник их обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов
Россиян вывезут из Марокко 23 марта
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад