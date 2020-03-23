В Хабаровском крае родителям вернут деньги за путевки в детские лагеря

В Хабаровском крае рекомендовали отменить все смены в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, планируемые на время весенних каникул. Соответствующее распоряжение издано минобрнауки региона.

Родителям полностью вернут деньги за уже купленные путевки, сообщает пресс-служба правительства края. Для этого необходимо обратиться к руководству учреждения. Если оплачен отдых в пришкольном лагере, то решить вопрос можно в управлении образования муниципалитета.

Кроме того, временно приостановлен прием детей в федеральные детские центры "Океан", "Орленок", "Смена", "Артек". Краевой центр внешкольной работы "Созвездие" также пока не работает.