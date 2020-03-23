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23.03.2020 07:30
Проект: В регионах

В Хэйлунцзяне уточнили порядок карантина для прибывших из-за рубежа

Рабочая группа по борьбе с эпидемической ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, в провинции Хэйлунцзян усовершенствовала механизм комплексного мониторинга за состоянием здоровья и оказанием медицинских услуг всех прибывающих в провинцию из-за границы.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

Точно определены меры и усилена работа на пограничных пунктах для осуществления "замкнутого цикла контроля и управления", чтобы полностью предотвратить ввоз инфекции из-за рубежа.

Все лица, въезжающие из-за границы в провинцию через Пекин обязаны подать заявку на получение "Кода здоровья провинции Хэйлунцзян" с установленным "красным кодом". Провинциальные, городские и другие местные рабочие группы по встрече и транспортировке этих людей несут ответственность за регистрацию информации о них.

Фото: Сайт "Партнеры"
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Штабы рабочих групп по борьбе с эпидемической ситуацией на месте прибытия отвечают за доставку данных лиц в места централизованного карантинного медицинского наблюдения. Срок карантина - 14 дней. По его истечении должен быть проведен тест на нуклеиновую кислоту.

Те люди, у которых во время карантина проявятся симптомы заболевания, будут переведены в специально назначенные медицинские учреждения для дальнейшего обследования и диагностики. Пожилые в возрасте 70 лет и старше, несовершеннолетние до 14 лет, беременные женщины, лица с хроническими основными заболеваниями после строгой оценки состояния здоровья могут пройти карантинное медицинское наблюдение на дому.

Прибывающие из-за границы непосредственно в провинцию Хэйлунцзян обязаны при въезде заполнить карточку состояния здоровья и подать заявку на получение "Кода здоровья" с обязательным "красным кодом". Одновременно все они должны пройти эпидемиологическое обследование, взятие мазка изо рта и централизованную медицинскую изоляцию на месте. Если заражение COVID-19 подтверждено, то пограничные органы передают заболевших с места въезда учреждениям здравоохранения, чтобы тебе обеспечили доставку в медучреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Фото: Сайт "Партнеры"
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Лица, въезжающие из-за границы в провинцию Хэйлунцзян, обязаны самостоятельно оплатить все расходы, понесенные во время централизованного карантина (включая связанные с этим затраты на медицинское обследование). Если гражданин имеет полис обязательного медицинского страхования, то он личная часть затрат будет ему возмещена. Если у человека с подтвержденным случаем заражения COVID-19 нет медицинской страховки, он обязан самостоятельно оплатить все медицинские расходы.

Лица, въехавшие в провинцию Хэйлунцзян из-за границы и скрывшие историю зарубежных поездок, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Самостоятельный въезд в провинцию без уведомления соответствующих ответственных структур строго запрещен.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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