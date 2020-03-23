В Приамурье 20 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение

В образовательных учреждениях Амурской области изменился учебный процесс в связи с угрозой распространения коронаровируса.

"С 23 марта из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20 процентов детей, которые учатся по триместрам, а для остальных, занимающихся по четвертям, начались плановые семидневные каникулы",- говорится в сообщении регионального минобрнауки.

Первые занятия по "удаленке" начались и для студентов амурских колледжей. Как известно, у них в этот период нет каникул.

Детские сады работают без изменений, в них усилены так называемые "утренние фильтры": ребенка, в присутствии родителей тщательно осматривает медицинский работник и измеряет ему температуру тела.

Ранее областное министерство образования и науки опубликовало перечень электронных интернет-ресурсов, которые помогают при дистанционном обучении.