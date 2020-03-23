Новости

В Сеть выложили уникальные фото раллийной "восьмерки" 1984 года 08:00
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса 07:50
В Москве еще одну пациентку вылечили от коронавируса 07:45
Пункты тестировании на коронавирус открылись в Уссурийске 07:40
В Хабаровске тигры стали заложниками карантина из-за коронавируса 07:13
В Хабаровском крае родителям вернут деньги за путевки в детские лагеря 07:12
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса 07:07
В Приамурье 20 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение 06:58
В Приморье на этой неделе поступит партия медицинских масок 06:20
Абэ признал возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 06:20
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра 06:03
В Забайкалье четырехлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа 05:00
Нацгвардию направили в три штата США для борьбы с коронавирусом 04:41
Сахалинские инспекторы ГИМС спасли потерявшую море нерпу 04:40
На Камчатке морпехи ТОФ обстреляли вулканы 04:34
На Камчатке главу села заподозрили в хищении 300 тысяч рублей 04:00
Пассажирский самолет вынужденно сел в Южно-Сахалинске 03:59
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах 03:41
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом 02:54
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов 02:06
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО 01:34
Россиян вывезут из Марокко 23 марта 01:30
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса 01:05
В Армении пожилым людям предложили приходить в магазин утром 00:55
Черчесов не исключил возвращения Кокорина в сборную России 00:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
23.03.2020 06:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье 20 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение

Текст: Александр Ярошенко

В образовательных учреждениях Амурской области изменился учебный процесс в связи с угрозой распространения коронаровируса.

В Хабаровском крае часть школьников будет учиться дистанционно

"С 23 марта из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20 процентов детей, которые учатся по триместрам, а для остальных, занимающихся по четвертям, начались плановые семидневные каникулы",- говорится в сообщении регионального минобрнауки.

Первые занятия по "удаленке" начались и для студентов амурских колледжей. Как известно, у них в этот период нет каникул.

Детские сады работают без изменений, в них усилены так называемые "утренние фильтры": ребенка, в присутствии родителей тщательно осматривает медицинский работник и измеряет ему температуру тела.

Ранее областное министерство образования и науки опубликовало перечень электронных интернет-ресурсов, которые помогают при дистанционном обучении.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Переход президента на удаленную работу пока не рассматривается
Названы профессии с самыми большими зарплатами в регионах
Мировые цены на нефть обвалились на 9 процентов
Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за коронавируса
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии